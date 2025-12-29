BUDO'nun Bursa-İstanbul ve Armutlu hatlarında bugün yapılması planlanan birçok sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA (İGFA) - BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini BURULAŞ ve BUDO'nun resmi kanallarından takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olumsuz hava koşullarının seyrine göre sefer planlamalarında değişiklik olabileceği belirtildi.

BUDO'nun anlık iptal seferlerini kontrol etmek için tıklayabilirsiniz