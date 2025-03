Kayseri Talas Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirve yaptığı ramazan ayında öksüz yetimleri de unutmadı. Bir giyim firmasından satın alınan kıyafet çekleri ile iaşe kolilerini 70 öksüz ve yetim çocuğa ulaştıran Talas Belediyesi’nin bu yaklaşımı takdir topladı.

KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Restoranı, İkram Sofrasına çevirerek ramazan ayı başından beri her yaştan ve her kesimden insanı iftarda bir araya getiren Kayseri Talas Belediyesi, şimdi de öksüz ve yetimler için dikkat çekecek bir harekete imza attı. Çocukların bayramlık kıyafetleri için kıyafet çeki hediye eden Talas Belediyesi, mutfaklarına destek olmak için de iaşe kolisi gönderdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da konuya ilişkin değerlendirmesinde “Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma ayı olarak bilinir. Biz de Hayır Çarşımızdan yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bununla birlikte Mevlana Restoranımızı ramazan ayı başından beri İkram Sofrası olarak açtık ve burada başta öğrencilerimiz olmak üzere her yaştan ve her kesimden hemşehrimiz nezih bir ortamda iftar yapma imkanı buluyor.

Bunun yanında 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ayrıca iaşe kolisi de vererek mutfak masraflarına katkı sağlamış olduk” dedi.