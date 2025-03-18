İzmir'de Bornova Belediyesi, 1997’de Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde şehit olan Üsteğmen Fehmi Taşkın’ın adını İnönü Mahallesi’ndeki bir parka verdi.İZMİR (İGFA) - Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde düzenlenen törende, şehidin ailesi, gaziler ve mahalle sakinleri bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurgularken, törenin sonunda parka çınar ve servi ağaçları dikildi. Taşkın Ailesi, anlamlı jesti için Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1997 yılında 22 yaşındayken terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Üsteğmen Fehmi Taşkın’ın adı, Bornova Belediyesi tarafından İnönü Mahallesi’nde Özdar Caddesi ile 954 sokak kesişiminde bulunan parka verildi. Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı haftasında düzenlenen törene Taşkın Ailesi, gaziler, belediye meclis üyeleri, mahalle sakinleri ve siyasi temsilciler katıldı.

"BAZI ACILAR HEP TAZE KALIYOR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye’nin 1990’lı yıllarda terörle mücadelesinde büyük bedeller ödediğini belirterek, "O dönemde şehit olan değerlerimizden birinin adını burada yaşatmak için bir araya geldik. Tabii bazı acılar hiçbir zaman geçmiyor. Hep taze kalıyor, bir yara olarak kalıyor. Biz de bu parka şehidimizin ismini vererek onları asla unutmayacağımızı göstermek istedik" dedi. Başkan Eşki, gazilere olan minnettarlığını da vurgulayarak, "Gazilerimiz başımızın tacı. Umarım Türkiye tekrar aynı karanlık günlere dönmez, daha aydınlık bir geleceği hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

Şehit Fehmi Taşkın’ın abisi Sabri Taşkın ile kız kardeşi, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye bu anlamlı jest için teşekkür etti. Başkan Eşki, Taşkın Ailesi’ne Atatürk’ün Belkahve’den İzmir’e baktığı heykelin minyatürünü hediye etti.

Törenin sonunda açılış kurdelesi hep birlikte kesilirken, şehidin kardeşleri ve yeğenleri Başkan Ömer Eşki ile birlikte parkta çınar ve servi ağacı dikerek anıyı ölümsüzleştirdi