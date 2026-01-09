Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul koşullarına göre hizmet puan sistemini güncelledi. İlave hizmet puanları, destekleme eğitimleri, yarışmalar ve EBA içerik üretimi gibi faaliyetleri kapsayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımladı. Yeni yönetmelik, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarının bulunduğu bölge ve okul koşullarına göre adil bir puanlama yapılmasını amaçlıyor.

Buna göre, her okulun hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük olarak hesaplanacak. Ayrıca öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetleri, destekleme eğitimleri, telafi dersleri, yarışmalar ve EBA içerik üretimi gibi görevleri için ilave hizmet puanı verilecek. Puanlama artık aylık değil, görev başına yapılacak. Yönetmelikte, yarışmalarda öğrencilere rehberlik eden ve derece alan öğretmenlere ek hizmet puanları artırılarak, dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin yüksek puan alması sağlandı. İl zümre başkanlığı yapan öğretmenler ve pansiyonlu okullarda nöbet tutan öğretmenler için de hizmet puanları yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğe göre, zorunlu çalışma kapsamındaki hizmet bölgeleri genişletildi. Üçüncü hizmet bölgesinin bazı eğitim kurumları da zorunlu çalışma yükümlülüğüne dahil edildi. Bilim ve sanat merkezleri, spor ortaokulları, güzel sanatlar liseleri ile beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin atama süreçleri de yeniden düzenlendi.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan öğretmenler için mevcut kriterler korundu; 16 Haziran 2023'ten önce göreve başlayanlar muafiyetlerini sürdürecek. Ayrıca öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine ilişkin düzenlemeler ve ilçe gruplarına göre il içi yer değiştirme prosedürleri güncellendi.

Yeni yönetmelik 1 Şubat 2026'dan itibaren uygulanacak.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz