Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temalı II. Maarif Kongresi Ankara'da gerçekleşecek.

Kongrenin onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Millî Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, düzenleme kurulu başkanlığını ise Daire Başkanı Bekir Şirin üstlenecek. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımına açık olan kongre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak.

Kongreyle, öğretmenlerin saha deneyimlerinin bilimsel bildirilere dönüştürülerek paylaşılması hedefleniyor.

Geçen yıl 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temasıyla düzenlenen ilk kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildiriler aracılığıyla paylaşılarak bir kitap hâlinde yayımlanmıştı.

Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak.

Böylece saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanacak.