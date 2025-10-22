Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul kütüphanelerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını hayatın geneline yaymalarını desteklemek amacıyla 'Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu' hazırladı. Kılavuz, öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri ve velileri de kapsayarak tüm paydaşlara rehberlik etmeyi hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş, işleyiş ve personeli ile ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsayan 'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği' 23 Kasım 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bakanlık, bu kapsamda okullardaki kütüphanelerin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yönetmelik'in uygulanmasının desteklenmesi ve okullarda kütüphaneden sorumlu öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla 'Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu' hazırlandı. Öğrencilerin kütüphanelerden daha etkin yararlanması ve kitap okumayı hayatlarının geneline yaymasına yönelik hazırlanan uygulama kılavuzu, öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri ve aileleri de kapsıyor.

Kılavuz, 'genel esaslar', 'kitap kazandırma süreç ve yöntemleri', 'kitap kazandırmaya yönelik etkinlik önerileri', 'okul türü ve alanlara yönelik seçki oluşturma', 'tüm branşların kütüphane etkinliklerine dâhil edilmesi', 'kütüphane etkinliklerine yönelik önerileri' ve 'kitap okumanın okul başarısına olan etkisine yönelik raporlama süreçleri' gibi bölümlerden oluştu.

Uygulama kılavuzuyla kütüphane okuryazarlığını yaygınlaştırmak, öğrencilere etkin okur kimliği kazandırmak ve yaşam boyu sürecek okuryazarlık kültürü oluşturulması hedeflendi.

Öğrencilerin millî ve manevi değerleri korunarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okuryazarlık becerileri doğrultusunda hazırlanan kılavuz, 'Genel Esaslar' bölümü, 'kütüphane okuryazarlığı', 'bilgi okuryazarlığı', 'görsel okuryazarlığı', 'veri okuryazarlığı', 'dijital okuryazarlık', 'finansal okuryazarlık', 'sürdürülebilirlik okuryazarlığı', 'vatandaşlık okuryazarlığı', 'kültür okuryazarlığı' ile 'sanat okuryazarlığı' becerilerini kazandıracak veya geliştirecek kitapların kütüphane seçkilerinde bulundurulması ve bu kitapların kütüphanelere kazandırılması esasına dayanıyor.

'Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz