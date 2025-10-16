Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun değer temelli içeriklerin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Öğretmen, Yazar; Çocuk Çiçek Açar' temalı öğretmenler arası hikâye yazma yarışmasının sonuçları belli oldu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, başvurularını 30 Haziran - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında aldığı 'Öğretmen, Yazar; Çocuk Çiçek Açar' yarışmasına toplam 2 bin 76 öğretmen, farklı yaş düzeylerinde hikâyeleriyle katılım gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler sonucunda, Bakanlık tarafından dört kategoride yayımlanması uygun görülen hikâyeler belirlendiği kaydedildi.

Yarışmada dört farklı sınıf düzeyinde toplam 20 hikâye, yayımlanmaya değer görülürken, yayımlanmak üzere seçilen eserler şunlar oldu:



Birinci Sınıf Seviyesi:

'Kül Bahçesindeki Tohum' - Işık Nil Büyükmil Akyer

'Dedem Çınar'ın Gülümsemesi' - Gökhan Uslu

'Atakan ve Doğa Dostu Adımlar' - Selda Poyraz

'Minik Tohum' - Cihan Taşçeviren

'Çıtlık' - Ayşe İlhan Eşmeli



İkinci Sınıf Seviyesi:

'Çiçekler Ne Zaman Açar?' - Fatma Gülhan Durmuş

'İyilik Tohumu' - Caner Sarıoğlu

'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' - Sümeyya Küçükali

'Işık'ın Gölgesi' - Murat Kamar

'Beş Taşın Sırrı' - Emel Çimen



Üçüncü Sınıf Seviyesi:

'Uçan Kanatlar' - Halil Yaman

'Geleceği Yazan Çocuklar' - Kezban Doğanoğlu

'Gerçek Hazine' - Cihangir Uygun

'Hayal Gücü İstasyonu' - Burcu Akbaş

'Hikâyelerini Kaybeden Küçük Hikâye Kitabı' - Hatice Altunyurt



Dördüncü Sınıf Seviyesi:

'Kalbimde Bir Sandık Var' - Gülçin Kayakıran

'Gül Şerbeti' - Rabia Dağdelen

'Meraklı Martı Çiko' - Gevher Yınanç Firik

'Bilge Sahaflar' - Erol Karadaş

'Allı Turnaların Yolculuğu' - İlknur Dara Başar