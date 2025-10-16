Edirne Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmada, 'saygın insan yetiştirmenin meslek öğretmekten daha önemli olduğu' vurgulandı. Etkinlik, okulun geleneksel kermesiyle devam etti.

UZUNKÖPRÜ ATATÜRK ORTAOKULU'NDA ANLAMLI BULUŞMA

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle gerçekleştirilen samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyarette eğitimdeki temel hedeflerden biri olarak, 'saygın insan yetiştirmenin meslek öğretmekten daha önemli olabileceği' vurgulandı.

EĞİTİMDE DEĞERLER VURGUSU

Katılımcılar, eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bireylerin karakter ve değer gelişiminde de önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu yaklaşımın, toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

GELENEKSEL KERMESE KATILIM

Buluşmanın ardından Atatürk Ortaokulu'nun geleneksel kermesi de büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı etkinlikte, dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı. Kaymakam Köken ve beraberindeki yetkililer de kermese katılarak öğrencilere destek verdi.