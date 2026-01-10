Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, yaklaşık üç haftada 15 farklı okuldan toplam 679 öğrenciyi ağırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üç hafta önce kapılarını açan merkezde bugüne kadar 15 farklı okuldan toplam 679 öğrenci ağırlandı.

BİREYSEL GELİŞİMLERİNE DESTEK

Merkezde, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik bireysel gelişimi destekleyen atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çocukların farklı alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla planlanan programlar, 10.00-12.00 ve 12.00-14.00 saatleri arasında iki grup halinde, ikişer saatlik eğitimler şeklinde uygulanıyor. Merkeze getirilen öğrencilere, iç mekanlarda mutfak ve aşçılık, bilim, el sanatları, müzik, takı tasarım ve ebru alanlarında eğitimler verilirken, dış mekan etkinlikleri kapsamında ise parkur alanı, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı alanı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, sek sek oyunu ile fındık ayıklama ve kavurma çalışmaları yapılıyor. Etkinlikler sayesinde öğrenciler hem bilgilendiriliyor hem de el becerileri, sosyal gelişimleri ve günlük yaşam becerileri destekleniyor.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çocuklarımızın erken yaşta sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde Ortahisar ilçemize kazandırdığımız Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle bu hedefimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Merkezimizde gerçekleştirilen el sanatları, aşçılık, bilim, müzik, doğa ve afet farkındalığı temalı etkinliklerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Merkezimizde, çocuklarımızın hem öğrenerek hem de eğlenerek vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır. Ara tatil ve yaz dönemlerinde, ebeveyn-çocuk etkinliklerini kapsayan grup atölyeleri oluşturularak hizmetlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Çocukları toprakla buluşturacak etkinlikler başta olmak üzere programlarımız zenginleştirilecek ve yakın zamanda birçok yeni etkinlik hayata geçirilecektir. Merkezimiz, önümüzdeki günlerde de farklı okullardan öğrencilerimizi ağırlamaya ve çocuklarımızın hayallerine dokunmaya devam edecektir' denildi.