Güçlü bir aile yapısı ve sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

SAMSUN (İGFA) - 'Ailem Samsun' diyerek aile içi ilişkileri güçlendirmek, bilinçli ve sağlıklı aile yapısının gelişimine katkı sunmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleşen Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı tamamlandı.

18 Kasım - 26 Aralık tarihleri arasında Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evi'nde düzenlenen eğitim programı ailelerden yoğun ilgi gördü. Program kapsamında alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından ailelere; ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, anne sağlığı, çocuk gelişimi gibi konularda eğitimler verildi.

Katılımcılara sertifikaları takdim edildi

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik pratik öneriler ve çözüm yolları hakkında bilgilendirildi. Eğitimler boyunca aileler, merak ettikleri konuları doğrudan alanında yetkin isimlere sorma ve sorularına detaylı yanıt alma fırsatı da yakaladı. Her anlamda verimli ve dolu dolu geçen Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.