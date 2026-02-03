Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2026'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 artarken, yıllık artış yüzde 30,65'e geriledi. Gıda, ulaştırma ve konut kalemleri fiyat artışında öne çıktı. Veriler, Ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüksek seyrettiğini, ancak yıllık artışın bir miktar gerilediğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu.

TÜFE verilerine göre ana harcama gruplarındaki artış; Ocak ayında TÜFE'de en yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubunun yıllık değişimlerinde; gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 31,69, ulaştırma yüzde 29,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ise yüzde 45,36 oldu.

Bu grupların yıllık değişime katkıları ise sırasıyla 7,82, 4,64 ve 6,74 puan oldu.

Aylık bazda ise aynı grupların değişiminede ise; gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6,59, ulaştırma yüzde 5,29, konut ve enerji yüzde 4,43 oldu.

Aylık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 puan olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 14'ünde düşüş, 3'ünde değişim olmadı, 157 alt sınıfta ise artış görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 30,11, aylık yüzde 4,22 arttı.