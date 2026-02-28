Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir bünyesindeki temiz enerjiyle, konforlu ve erişilebilir ulaşım için çalışmalarını sürdüren Ulaşım A.Ş.'de, otobüs filosuna katılan yüzde 100 elektrikli, sessiz ve sıfır emisyonlu yeni otobüs ve elektrikli bisikletleri inceleyerek bilgi aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Kayseri'de toplu taşımada çevreci dönüşüm büyüyor. Büyükkılıç, Kayseri'de yenilenebilir, çevreci ve yakıt tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan ulaşım sistemlerini geliştirerek çeşitlendirmeye yönelik proje ve yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede ulaşım filosuna katılan yüzde 100 elektrikli, sessiz ve sıfır emisyonlu yeni otobüs ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kullanılmak üzere kaybis filosuna eklenen elektrikli bisikletleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut'tan otobüs ve bisikletler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'ndeki incelemede yaptığı açıklamada, 'Kayseri'mizde toplu ulaşım hizmetlerini veren Ulaşım A.Ş.'miz, hem araç sayısını arttırıp filosunu güçlendirmek, hem de günün koşularına uygun araçlarla hizmet vermek, donatmak niyetiyle, elektrikli otobüsleri, çevreci bir anlayış ile yenilenebilir enerji kullanma anlayışıyla da hayata geçirmeye çalışıyor. Aynı zamanda sadece toplu taşımada otobüslerimiz için değil, elektrikli bisikletlerle yani çevreci ve daha kolay kullanımı olan bisikletlerle de donanımını ve yapısını güçlendirme yönünde irade gösteriyor' dedi.

Büyükkılıç, sözlerinin sonunda 'Kayseri'mizin, bizi seven, güvenen hemşehrilerimizin hizmet kalitesini arttırmak ve günün koşullarına uyarlamak amacıyla ne yapsak az diye buradan paylaşıyoruz' dedi. 21 megavatlık RES projesini hatırlatarak, elde edilen elektrikli otobüs ve tramvayların elektrik ihtiyacını karşılama yönünde çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Büyükkılıç, başarı elde ettiklerini, elde edilen enerjinin yüzde 50'sini kendilerinin kullandığını ve yüzde 50'sini ise satarak bütçeye katkı sağladıklarını ve Kayseri'yi daha iyi konumlara taşımaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, yüzde 100 elektrikli yeni nesil otobüsü yerinde inceleyerek teknik özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca elektrikli bisikleti test sürüşü yaparak deneyimledi.

İncelemede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve kurum yönetimi hazır bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, yüzde 100 elektrikli yeni bir otobüs daha hizmete alındı. Yeni aracın sefere başlamasıyla birlikte Kayseri'deki elektrikli otobüs sayısı 17'ye yükseldi. Vatandaşlara pratik ulaşım imkânı tanıyan ve hizmete girecek olan çevreci 50 civarındaki konforlu, 80 kilometre menzilli, 25 kilometre hız yapabilen coğrafi çitleme fonksiyonlu e-kaybis elektrikli bisiklet, ilk etapta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet verecek. Başkan Büyükkılıç, elektrikli bisikletin, ilk denemesini de gerçekleştirdi.

Toplu taşımada Türkiye'nin ilk rüzgâr enerji santraline sahip belediyesi olan Kayseri Büyükşehir, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ulaşımda dönüşüme hız veriyor. Elektrikli araçlar, temiz enerji kaynaklarıyla desteklenerek karbon salınımının azaltılmasına önemli destek sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ilerleyen süreçte de elektrikli ve çevre dostu araçların sayısını arttırarak, sürdürülebilir, erişilebilir ve modern bir toplu taşıma sistemi hedefiyle çalışmalarına ivme kazandıracak.