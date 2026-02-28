Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren hattı güzergâhı yakınında ortaya çıkan ve yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen iki adet pişmiş toprak küp, koruma altına alındı. Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eserler, bölgede heyecan uyandırdı.

SEDAT CEYLAN - PAZARYERİ GÜNDEM

BURSA (İGFA) - Camicedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan küpler, emekli Jandarma Astsubay Hakan E. tarafından fark edildi. Duyarlı vatandaşın geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı başvuru üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda küplerin yaklaşık 1800 yıllık olduğu ve Bizans dönemine tarihlendirilebileceği belirtildi.

Uzman Denetiminde Taşındı

Tarihi eserler, uzman personel gözetiminde titizlikle yerinden alınarak Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi bahçesine taşındı. Taşıma işlemi sırasında herhangi bir zarar oluşmaması için özel ekipman kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede Yüksek Hızlı Tren hattı çalışmalarının sürdüğü göz önüne alındığında, tarihi mirasın korunması adına hızlı ve koordineli bir müdahale yapılması takdir topladı.

Tarihi Zenginliğe Yeni Halka

Osmaneli ve çevresinin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinirken, ortaya çıkan bu küpler ilçenin kültürel mirasına yeni bir değer daha kattı. Uzmanlar, bölgede benzer nitelikte başka buluntuların da olabileceğini ifade ederek arkeolojik hassasiyet çağrısında bulundu.

Yetkililer, vatandaşların tarihi eser niteliği taşıyabilecek buluntularla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bilecik'te gün yüzüne çıkan bu 1800 yıllık küpler, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak kentin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.