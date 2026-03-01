İran devlet medyası, İran dini lideri Hamaney ile birlikte kızı, torunu, damadı ve gelininin de ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

ANKARA (İGFA) - İran'da bugün yaşanan dramatik gelişmede ülkenin en yüksek dini otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen geniş çaplı saldırılarda yaşamını yitirdiği İran devlet medyası tarafından resmen açıklandı.

ABD ve İsrail'in ortak askeri operasyonunda Hamaney'in konutunun hedef alındığı ve saldırıda öldüğüne dair İran resmi kanallarınca bilgi verildi.

İran devlet televizyonu ve IRNA, Hamaney'in öldüğünü doğruladı ve 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Tahran'daki şok gelişme, Ortadoğu'daki gerilimi derinleştirirken küresel diplomasi ve güvenlik arenasını da sarstı.

AYETULLAH ALİ HAMANEY KİMDİ?

Ayetullah Ali Hamaney, 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Mashhad kentinde doğdu.

1979 İslam Devrimi'nin en önemli figürlerinden biri olarak Şah rejiminin devrilmesinde aktif rol aldı ve devrim sonrası İran siyasetinde hızla yükseldi.

Hamaney 1980'lerde Cumhurbaşkanı olarak görev yaptıktan sonra, 1989'da kurucu lider Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından İran'ın dini lideri oldu ve bu pozisyonda 36 yılı aşkın süre görev yaptı.