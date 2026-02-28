Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda kapsamlı bir seyreltme ve gençleştirme çalışması başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlayan çalışmaların yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Parkın ana aksı üzerinde, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede bulunan ve ekolojik ömrünü tamamlayan kavak ağaçlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarla hem güvenliğin artırılması hem de alanın doğal dengesinin korunması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, yaşlanmaya bağlı kuruma ve yapısal bozulmalar gösteren kavak ağaçlarını alandan kaldırılacak.

Seyreltme sürecinin ardından, kaldırılan ağaçların yerine parkın bitkisel ve görsel bütünlüğü gözetilerek polen üretmeyen ve uzun ömürlü çınar ağaçları dikilecek. Yeni ağaçlandırma çalışmaları, estetik bütünlüğü sağlayacak biçimde ve kademeli olarak gerçekleştirilecek. Böylece ilerleyen yıllarda anıt ağaç niteliği kazanabilecek güçlü ve sağlıklı bir ağaç dokusunun oluşturulması amaçlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve doğal yaşam dengesini koruma anlayışıyla çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirterek, çalışmalar süresince oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşların anlayışına teşekkür etti.