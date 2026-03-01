İletişim Başkanlığı kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Körfez'de artan gerilim sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ve saldırılar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Körfez ülkelerindeki son durumu değerlendirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ve mevcut güvenlik riskleri ele alındı. İki liderin, bölgesel istikrarın korunmasına yönelik diplomatik temasların önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

KATAR EMİRİ AL SANİ'YE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Al Sani'den Katar'daki son durum hakkında bilgi aldığı ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. İki liderin, bölgedeki son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldığı ve istikrarın sağlanması için temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da; İran'a yönelik saldırıları kınarken, bölgenin daha büyük bir çatışmaya sürüklenmemesi için diplomasi ve ateşkes çağrısında bulundu. Erdoğan, paylaşımda, 'Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrar ortamının hâkim olması için çalışırken Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla komşumuz İran'a yönelik başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2027821182070776276