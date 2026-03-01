Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'i anma haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe' temasıyla düzenlenen programda, yazarın ölümsüz eserlerinden biri 'Filler ve Karıncalar' adıyla sahneye taşındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki ayakta alkışlanan oyunun gösterimi sonrası konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 'Bize güzel bir akşam yaşattığınız ve Yaşar Kemal gibi büyük bir ustanın ölüm yıldönümünde verdiğiniz emeğe teşekkür ediyorum. Yaşar Kemal'in yazdıklarını da gördükçe içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte birleşe birleşe kazanacağız.' dedi.

Yaşar Kemal'in 'Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca' romanından Arzu Gamze Kılınç'ın uyarladığı oyun, Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tarafından sahnelendi.

Güçlü bir anti-emperyalist manifesto niteliğindeki eser, masalsı bir alegoriyle kapitalist sömürü düzenine, kültürel asimilasyona ve baskıcı otoriteye karşı ezilenlerin direnişini anlattı. Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde (TSKM) sahnelenen, Arzu Gamze Kılınç'ın hem uyarlayıp hem de yönettiği oyunda müziklerde Berkay Özideş, koreografi ve ışık tasarımında ise Muhammet Uzuner imzası bulunuyor.

Oyunun yönetmeni Arzu Gamze Kılınç, Maltepelilere ve belediyeye teşekkür ederek, destekleri için halkı da alkışlattı.