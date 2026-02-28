Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına özel olarak kurduğu iftar çadırını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açtı. 'Birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun' mesajı veren Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de ramazan ayının manevi atmosferi, Hunat Camii çevresinde kurulan gönül sofrasında yaşanıyor. Şehrin tarihi ve manevi simgelerinden biri olan Hunat Camii yakınında ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde her gün yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Hunat Camii önünde kurulan iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir'in Ramazan ayına özel kurduğu gönül sofrasında hemşehrileriyle buluşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

İftara dakikalar kala çadırda oluşan manevi atmosferi hemşehrileriyle birlikte paylaşan Başkan Büyükkılıç, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 'Şehir merkezinde, Hunat Camii önünde her gün kurulan gönül soframızda iftarı bekleyen kıymetli hemşehrilerimizle birlikteyiz' diyen Başkan Büyükkılıç, 'İftara dakikalar kala çadırımızda oluşan o güzel atmosferi, maneviyatı birlikte yaşadık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tek tek masaları gezen Başkan Büyükkılıç, 'Allah kabul etsin, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar' dileklerini iletti. Samimi ve sıcak diyalogların yaşandığı buluşmada vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun düzenli, temiz ve yemeklerin kaliteli olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği gönül sofrası, Kayseri'de sosyal belediyeciliğin güçlü ve örnek uygulamalarından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.