ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun 23 Ekim 2025 tarihli toplantı özetini yayımladı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, borçlanma faizi ise yüzde 39'dan yüzde 38'e düşürüldü.

'SIKI DURUŞ DEZENFLASYONU GÜÇLENDİRECEK'

TCMB, özet metinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

Kurulun açıklamasında, 'Sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası, politika faizine ilişkin kararların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği ölçüde belirleneceğini açıkladı.

Faiz indirimiyle birlikte likidite ve kredi piyasaları izleneceği kaydedildi.

PPK özetinde, küresel büyüme tahminlerinde sınırlı bir iyileşme görülse de, artmaya devam eden korumacılık ve jeopolitik belirsizliklerin küresel ekonomi üzerindeki riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

CARİ FAZLA VE GÜÇLÜ HİZMET GELİRLERİ

Öte yandan Ağustos ayında 5,5 milyar dolar cari fazla verildiği, yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediği belirtildi. Hizmet gelirleri tarafında seyahat gelirlerinin 58,1 milyar dolar seviyesine ulaşarak güçlü seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Merkez Bankası, toplantı özetinin sonunda para politikası kararlarının orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşacak şekilde belirleneceğini vurguladı.