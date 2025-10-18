Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991 tarihinde yeniden bağımsızlığını ilan etmesinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

ENVER GÜLER

ANKARA / İGFA - Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991 tarihinde yeniden bağımsızlığını ilan etmesinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı mesajında, 'Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Türk dünyası için gurur ve onur kaynağıdır. 18 Ekim 1991'de kardeş Azerbaycan, tarih sahnesinde yeniden onurlu bir şekilde yerini almıştır. Bu anlamlı gün, sadece Azerbaycan halkı için değil, bütün Türk milleti için de büyük bir sevinç vesilesidir.' ifadelerini kullandı.

Nurullah Ağrı, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla her zaman omuz omuza olduğunu vurgulayarak, 'Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealine güç katmıştır. Karabağ zaferiyle taçlanan bu birlik, gelecekte de Türk coğrafyasının kaderini aydınlatacaktır.' dedi.

Ağrı, mesajının sonunda Azerbaycan halkını bağımsızlık günleri dolayısıyla tebrik ederek, 'Ruhları şad olsun, bağımsızlık uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.' sözlerine yer verdi.