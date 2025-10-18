Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hazırladığı zengin program içeriğiyle kentin tamamına yayıyor. Kubat, Buray, Işın Karaca ve Edis gibi sanatçıların katılacağı konserlerle 102. yıl dönümü kutlamaları doyasıya yaşanacak, Cumhuriyetin kalbi Bursa'da atacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. 24 Ekim Cuma günü başlayacak olan etkinlikler, 30 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Birbirinden değerli sanatçılar ve onlarca farklı etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu tüm kente yayacak.



Sevilen sanatçı Kubat, Gürsu'da sahne alıyor

Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki etkinlikler, 24 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da Temenyeri Parkı'ndaki 'Atatürk-1' adlı film gösterimiyle başlıyor. 25 Ekim Cuma günü ise yine Temenyeri Parkı'nda 'Atatürk-2' adlı film gösterimi Bursalılarla buluşturulacak. 25-29 Ekim tarihleri arasında ise Mihraplı Futbol Sahası'nda ayak tenis turnuvası ve yetişkinler tenis turnuvası düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 25 Ekim Cumartesi günü sevilen sanatçı Kubat, Gürsu ilçe meydanında sahne alacak.





Ünlü şarkıcı Buray, Yıldırım'da

26 Ekim Pazar günü ise Kültürpark Atatürk Stadyumu Meydanı'nda oryantiring yarışı, Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı film gösterimi, İznik eski Belediye Binası önünde Türk Sanat Müziği konseri, Keles Hükümet Konağı yanında Kent Orkestrası konseri düzenlenecek. Ünlü şarkıcı Buray ise 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Yıldırım Eski İhtisas Hastanesi alanında sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirecek.



Orhangazi'da Işın Karaca rüzgarı

27 Ekim Pazartesi günü tüm gençlik merkezlerinde 'Cumhuriyet'in Renkleri' workshop etkinliği, Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Çalgıcı Mektebi Orkestrası konseri, Harmancık Belediye Binası önünde Kent Orkestrası konseri ile cumhuriyetin ruhu tüm kentte hissedilecek. 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Orhangazi Cumhuriyet alanında ise Işın Karaca rüzgarı esecek.





Bursa'nın meydan ve sokakları 'Cumhuriyet'le donatılacak

28 Ekim Salı günü Tayyare Kültür Merkezi'nde okullar için 'Mustafa' adlı film gösterimi, AKM Merinos Yerleşkesi'nde 'Cumhuriyet Asrında Bursa 1923-2025' kent söyleşisi ve 'Cumhuriyet Asrında Bursa 1923-2025' kitabının tanıtımı yapılacak. Kapalı Çarşı'da bando korteji, Atatürk Caddesi UNESCO Meydanı'nda vals ve dans gösterisi, Büyükorhan Belediye Meydanı'nda Türk Halk Müziği konseri, AKM Merinos Yerleşkesi'nde Cumhuriyet Kadınları senfonik konseri düzenlenirken, Bursa'nın meydanları, sokakları ve caddelerinde www.cumhuriyetdemek.com adresinde paylaşılan fikirlerden seçilecek 16 cümle özel bir görselle sunulacak.



'Cumhuriyet Yürüyüşü' FSM'de

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Çarşamba günü ise Kapanca-Tirilye rotasındaki doğa yürüyüşünden FSM Bulvarı-Acıbadem Kavşağı arasındaki Cumhuriyet yürüyüşüne, Kaplıkaya Huzurevi'ndeki Cumhuriyet etkinliklerinden Atatürk Caddesi UNESCO Meydanı'ndaki 'Atatürk ve Cumhuriyet' temalı dev puzzle çalışmasına, canlı müzik performanslarından ödül törenlerine kadar birçok etkinlikle Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanı gün boyunca tüm ilçelere taşınacak. Sabah saatlerinde Heykel Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan resmi kutlama programının ardından saat 19.00'da on binlerce Cumhuriyet sevdalısının katılımıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de Nilüfer Hastane Alanı'ndaki Edis konseriyle de coşku doruğa çıkacak.

30 Ekim Perşembe günü Tayyare Kültür Merkezi'nde okullara yönelik yapılacak 'Mustafa' adlı film gösterimiyle etkinlikler sona erecek.





'Tüm halkımızı davet ediyorum'

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl 102. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını kentin tamamına yayacaklarını söyledi. Tüm vatandaşları 24-30 Ekim tarihleri arasındaki etkinliklere katılmaya davet eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Cumhuriyet Bayramımızı yine alanlarda kutlayacağız. Cumhuriyetimize her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla sahip çıkacağız. Tüm halkımızı etkinliklerin yanı sıra 29 Ekim Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapacağımız 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne ve sonrasındaki Edis konserine davet ediyorum. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum' dedi.