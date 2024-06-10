CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, ÇEDES Projesi konusunda TBBM’de bir konuşma yaparak ÇEDES projesini eleştirdi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın yaptığı konuşma şöyle: “Daha önce ÇEDES Projesi kapsamında çocuklara mezarlık temizletilmesi, öğrencilerin camiye, imamların ana okullarına götürülmesi gibi pek çok skandallara imza atıldı.

Şimdi de ÇEDES Projesi adı altında çocuklar camiye götürülerek sokak oyunları oynatılmakta.

ÇEDES Projesi denen bu ucubeyle laik eğitime gölge düşürdüğünüz gibi ibadethanelerin kutsiyetini de yerle bir ediyorsunuz.

Tüm dinlerin uması belli kuralları vardır ve ibadethanelere gelen herkes bu kurallara uymak gerektiğini bilir.

Zorlayıcı uygulamalarla dini sevdiremezsiniz.

Milleti dinden soğuttunuz, camilerde cemaat kalmadı ve insanlar AKP politikaları yüzünüzden din değiştiriyor.

Okullarımıza Pedagojik Formasyonu olmayan kişileri değil rehber öğretmenleri atayın.

Rehber öğretmenlerimiz atama bekliyor.

Bu sese kulak verin.”