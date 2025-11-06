İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine' yönelik operasyonlarda 30 bini aşkın şişe kaçak içki ile 21 bin litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, 13 yasa dışı imalathane deşifre edildi. Operasyon kapsamında 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzak olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. 'Biz gereğini yaparız' diyen Yerlikaya, operasyonlara katılan emniyet güçlerini tebrik etti.

