İstanbul Kadın Kuaförler ve Manikürcüler Odası meslekte Ustaya Vefa mesleğe saygı ödül gecesi düzenliyor..

İstanbul Kadın Kuaförler ve Manikürcüler Odası meslekte otuz yılını aşmış meslektaşlarına, ödül programı düzenlerken, gazeteci, siyasetçi, sanatçılara da Ödülleri takdim edilecek..

Bu konuda bir açıklama yapan İstanbul Kadın Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Ali Yatkın, "Mesleğe otuz ve daha fazla hizmet etmiş olan meslektaşlarını onore etmek için böyle güzel bir gece düzenlediklerini, meslektaşlarının işlerinin çok zorluklarla çalıştıklarını ve mesleğe saygı duyarlılığıyla bu geceyi düzenlediklerini "söyledi..

Bu gecede meslektaşlarının yanı sıra Siyaset, Gazeteci, sanatçı, akademisyen , oda başkanlarını da meslekte gösterdikleri başarılardan dolayı ödüle layık gördüklerini, güzel bir ödül gecesiyle meslektaşlarıyla bir araya gelmenin ve ustaya saygı mesleğe veda ödül gecesini gerçekleştirecekleri için gurur duyduğunu“ belirtti..

Bu gecede Yazarımız, Zerrin Erdoğan'da "Ustaya Saygı Mesleğe Saygı' Gecesinde ödüle layık görüldü..