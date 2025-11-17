Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu galibiyetle ligdeki puanını 9'a yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 6'ncı haftasında, 20 Kasım Perşembe günü, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

Son sette rakibine şans tanımayan Nilüfer Belediyespor Eker, bu seti de 14-25'lik skorla alarak maçı toplamda 3-0 kazandı.

Baştan sona kontrolü elinde tutan Bursa temsilcisi, ilk seti 22-25 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci seti de 23-25 kazanmayı bilen Nilüfer Belediyespor Eker, skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor Eker, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

