Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. Turu ilk maçında Lüksemburg ekibi HB Red Boys Differdange'yi 35-29 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. Turu'ndaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Kendi sahasında Lüksemburg temsilcisi HB Red Boys Differdange'yi ağırlayan Bursa temsilcisi, sahadan 35-29'luk skorla galip gelerek 22 Kasım'da oynanacak rövanş için avantaj sağladı.

Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maça ilgi yoğundu. Mücadeleyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden izledi.

Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, ilk yarıyı Lüksemburg temsilcisi 14-15'lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda taraftarının da desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, oyunun kontrolünü eline aldı ve üstün bir performans sergileyerek maçı 35-29 kazanmayı bildi.

Maç sonunda galibiyet coşkusunu takımla ve teknik ekiple birlikte yaşayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Takımın ortaya koyduğu mücadele ile Bursa ve Türkiye'yi gururla temsil ettiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, yöneticileri ve salonu dolduran taraftarları da kutladı.

Başkan Şadi Özdemir, 'Takımımızın 22 Kasım'da Lüksemburg'da oynanacak rövanş mücadelesinde aynı kararlılık ve enerjiyle turu geçeceğine yürekten inanıyoruz' dedi.