Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü 'Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş' temasıyla kutluyor. İki gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'deki sivil toplum modelinin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak, 'Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, gönüllülerin sorumluluk duygusuyla var olur' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri, açılış programıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde başladı. Aynı zamanda Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı program, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, yerel yöneticileri ve gönüllüleri bir araya getirdi.

'Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş' temasıyla gerçekleştirilen programın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

'ADALET, DAYANIŞMANIN ÖRGÜTLÜ HALİYLE VAR OLUR'

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'de gönüllülüğün ve örgütlü yurttaşlığın köklü bir kültüre dönüştüğünü belirtti. Bu yılki temanın önemine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Biliyoruz ki adalet sadece mahkeme salonlarında aranmaz. Adalet; gönüllünün sorumluluk duygusuyla, yurttaşın cesaretiyle ve dayanışmanın örgütlü haliyle var olur' ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi'nin sivil toplumu sadece destekleyen bir kurum değil, onlarla birlikte üreten ve karar veren bir paydaş olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Sivil toplumu güçlendirmek, demokrasiyi güçlendirmektir. Yıllardır sivil katılımı artırmak ve gönüllülüğün güvenle var olduğu bir kent yaratmak için çalışıyoruz' dedi.

'NİLÜFER MODELİ TÜRKİYE'YE REFERANS OLUYOR'

Konuşmasında Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nin 13 yıllık çalışmalarına da değinen Başkan Şadi Özdemir, projenin bugün Türkiye genelinde referans gösterilen bir modele dönüştüğünü söyledi. Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Şadi Özdemir şöyle konuştu: '13 yıl önce bir ihtiyaç olarak başladığımız bu yolda, bugüne kadar 37 binden fazla etkinliğe ev sahipliği yaptık ve 580 bin katılımcıya kapılarımızı açtık. Şu an hizmetlerimizden 469 sivil toplum kuruluşu faydalanıyor ve memnuniyet oranı yüzde 97'ye yaklaşıyor. Şişli'den Bornova'ya, Muratpaşa'dan Kadıköy'e kadar pek çok belediye, demokratik katılımı kurumsallaştıran 'Nilüfer Modeli'ni örnek alıyor.'

'GÖNÜLLÜLÜK GÖRÜNMEZ BİR KÖPRÜDÜR'

Etkinlikte söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel ise gönüllülük kültürünün Bursa'da insanları birbirine bağlayan görünmez bir köprü olduğunu ifade etti. Tunçel, 'Adalet olmadan ortak yaşamı güçlendirmek mümkün değildir. Bizler Bursa'da dayanışmanın büyüdüğü, kapsayıcılığın temel ilke olduğu adil bir yerel yönetim anlayışını birlikte var ediyoruz' diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın da yoğun katılımın Nilüfer'deki sivil toplumun gücünü gösterdiğini belirterek, etkinlik boyunca toplumsal adalet kavramı üzerine fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

PANEL VE ATÖLYELERLE DEVAM EDİYOR

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, 'Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş' başlıklı panelle devam etti. Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın'ın yönettiği oturumda; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden Hakan Ataman, Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan Av. Gökçiçek Ayata, Alternatif Yaşam Derneği'nden Ercan Tutal ve gazeteci Hazal Sipahi görüş ve deneyimlerini paylaştı.

İlk gün, Planet Müzik Kulübü'nün konseriyle sona erdi. Etkinlikler, 6 Aralık Cumartesi günü Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenecek eş zamanlı atölye çalışmaları ve panellerle devam edecek.