Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem yaralarını saran Malatya'nın, eskisinden daha güzel olacağını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı personellerle bir araya geldi.

Kırsalda karla etkin bir mücadele yürüten personellere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Er, 'En büyük emektarlar sizlersiniz. Aylardır dağda karla mücadele ediyorsunuz. Hepiniz büyük fedakarlıkla çalıştınız. Karla mücadelede Malatyalıların gönüllerine dokunup, yolları açtınız. Yazında yol yapacaksınız. Başarılı çalışmalarınız ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'TARİH BUGÜNLERİ YAZACAK'

Malatya'nın yeniden inşa sürecinde son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Sami Er, 'Malatya sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama ufuk göründü. Malatya yaralarını sarıyor, çok güzel şeyler oluyor. Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor. 121 bin yapı yükseliyor. 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu bir ekip işi, herkesin emeği var. Tarih bugünleri yazacak.' dedi.

Başkan Er, Malatya'da bir yılda hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, 'Malatya çok kısa bir süre içinde yaralarını sardı. Eskisinden daha güzel bir Malatya olacak. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu işleri yapıyoruz. Bakanlıklarımız, ödenek desteği sunuyor. Devletin duruşu, bizim çalışmalarımız, kentte oluşan sinerji ve iş birliğiyle bu işler oldu' diye konuştu.