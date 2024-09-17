Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen, Birimler Arası Voleybol Turnuvası, heyecan dolu açılış karşılaşmalarıyla başladı. 8 takımın 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın ilk maçları, çekişmeli anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nde çalışanlar arasında motivasyonu artırma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri olan Birimler Arası Voleybol Turnuvası bu yıl yine büyük ilgi gördü. 8 takımın 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın açılış maçları Üçevler Spor Salonu’nda oynandı.

Heyecanlı geçen karşılaşmaları belediye çalışanları da tribünden ilgiyle izledi. A Grubu’nda ilk maç, Belediye Meclisi Üyeleri ile Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. Grubun diğer karşılaşmasında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü 2-0’lık net bir skorla mağlup etti.

B Grubu’nun açılış maçında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’ne set vermeden 2-0 galip geldi. Grubun diğer karşılaşmasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü 2-1 ile geçti.

Grup maçlarının 30 Eylül’de sona ereceği turnuva, yarı final ve final maçlarıyla devam edecek.