Niğde Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Okullarda öğrenim gören diyabet hastası öğrencilerin hayati öneme sahip insülin ilaçlarını güvenle saklayabilmeleri için başlatılan mini buzdolabı projesini hayata geçirdi.

NİĞDE (İGFA) - Niğde'de diyabetli öğrencilerin, okul saatlerinde kullanmak zorunda oldukları insülin ilaçlarını uygun koşullarda muhafaza edemediklerine dair taleplerine Niğde Belediyesi kayıtsız kalmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüterek ihtiyaç olan okulları belirledi.

Yapılan tespitler sonucunda, il genelinde öğrenim gören yaklaşık 100 diyabet hastası öğrencinin faydalanabileceği mini buzdolapları, Niğde Belediyesi tarafından okul idarecilerine teslim edildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Eğitime ve öğrenci sağlığına yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 'Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve eğitim hayatlarında başarılı olmaları bizim tek arzumuzdur. Ailelerimizin ve evlatlarımızın talebi bize ulaşır ulaşmaz ekiplerimizle harekete geçtik. İnsülin ilacının saklama koşullarının ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Artık yavrularımız ilaçlarını nerede saklayacaklarını düşünmeden derslerine odaklanabilecekler. Her konuda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.