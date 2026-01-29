Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) akademik yükselme gösteren öğretim üyeleri için özel bir belge töreni düzenlendi. Fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende, profesörlük unvanına hak kazanan akademisyenler belgelerini Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın elinden aldı.

BURSA (İGFA) - Törende bir konuşma gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, daha önce bu tür törenlerin toplu şekilde yapılmadığını ancak akademik kurulların işleyişindeki süreçler nedeniyle biriken belgeleri şık bir merasimle sunmak istediklerini ifade etti.

Söz konusu uygulamanın akademik motivasyonu artırdığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, benzer organizasyonları gelecekte de devam ettirme niyetinde olduklarını dile getirdi. Konuşmasında yeni profesörleri tebrik eden Rektör, üniversitenin kriter komisyonu toplantısından yeni çıktığını hatırlatarak güncellenen kriterlerin mevcut profesörleri doğrudan bağlamayacağını ancak bu durumun bir rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı. Profesörlerin halihazırda yüksek olan başarı çıtasını aşarak bu unvana kavuştuklarını söyleyen Yılmaz, akademisyenlerin çalışma ivmelerini artırarak genç meslektaşlarına örnek olmaya devam edeceklerine inandığını kaydetti.

Araştırma Üniversitesi hedeflerine de değinen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 'Araştırma Üniversitesi meselesindeki hamleler netice vermeye başladı. Şu an puan sıralamasında son sırada olmamıza rağmen gelecekten umutluyuz. Üst sıralardaki rakiplerle olan 9-10 puanlık fark, son çalışmalarla 1 ile 2,5 puan seviyesine kadar geriledi. Bu makasın kapanması üniversite için büyük bir dinamizm kaynağı oldu. Dolayısıyla giyeceğiniz bu cübbeyle beraber akademik faaliyetlerinizi artırmanıza hepimizin ihtiyacı var. Bütün hocalarımdan aynı yüksek yayın performansını sürdürmelerini bekliyor, hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.