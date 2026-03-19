Yeşilay İzmir Şubesi, Erasmus+ desteğiyle yürüttüğü projede koruma altındaki çocukları teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor ve üretken dijital medya becerileri kazandırıyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 119 şubesiyle ülke genelinde bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yeşilay İzmir Şubesi, Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı desteğiyle yürütülen 'Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri' projesini başlattı. İlk eğitim, 14-17 Mart 2026 tarihlerinde İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleştirildi ve çocuklar müzeyi gezme imkânı da buldu.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki 12-17 yaş arası toplam 60 çocuğa eğitim verilecek. İlk etapta 12-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen eğitimde, Yeşilay uzmanları teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerini anlattı, farkındalık atölyeleri ve kumar bağımlılığı bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi.

Programın sonraki günlerinde Ege Üniversitesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu eğitmenleri, çocuklara sosyal medya okuryazarlığı, etik ve güvenli dijital davranışlar, içerik üretimi ve planlama konularında uygulamalı eğitimler verdi. Katılımcılar, dijital dünyada yalnızca tüketici değil, üretken ve bilinçli bireyler olarak gelişim fırsatı buldu.

Eğitimler önümüzdeki haftalarda da devam edecek; 15-17 yaş grubuna yönelik ikinci etap 4-5 Nisan 2026, üçüncü ve son eğitim ise 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenleneceği öğrenildi.