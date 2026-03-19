Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dev altyapı yatırımlarının yanı sıra gelecek nesilleri suyun değeri konusunda bilinçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, su tasarrufu bilincini erken yaşlarda aşılamak amacıyla başlattığı 'Su Müfettişi' projesi kapsamında Ferizli İhsan Eratik Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle suyun doğadaki önemi anlatılırken, miniklere su kaynaklarının korunması için hayati bir görev verildi.

Bu kapsamdaFerizli İhsan EratikAnaokulu'nda özel bir eğitim programı düzenlendi. Öğrencilerin suyun yaşam için taşıdığı kritik rolü kavramaları amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve günlük hayatta kolayca uygulanabilecek tasarruf yöntemleri aktarıldı.

OYUNLARLA GELEN KALICI TASARRUF BİLİNCİ

Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan eğitim içerikleri sayesinde, suyun günlük hayattaki yeri çocuklara sade ve eğlenceli materyallerle sunuldu. Miniklerin aktif olarak katıldığı etkinliklerde, diş fırçalarken veya elleri yıkarken musluğun nasıl kullanılması gerektiği gibi pratik bilgiler hafızalara kazındı.

Eğitimin sonunda her bir öğrenci, evinde ve çevresinde su israfını önlemekle görevli birer'Su Müfettişi' olarak yetkilendirildi.