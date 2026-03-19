SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Akyazı Düzyazı İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere empati, doğru iletişim ve farklılıkların zenginliği bilincini kazandırdı. Renkli çorap etkinliği ve uygulamalı çalışmalarla farkındalık güçlendirildi.

DOĞRU İLETİŞİM YÖNTEMLERİ KONUŞULDU

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine Down sendromu hakkında temel bilgiler aktarıldı. Programda, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımı, empati kurmanın önemi ve doğru iletişim yöntemleri üzerinde duruldu.

EMPATİ VE FARKINDALIK VURGUSU

Etkinlikte öğrencilere Down sendromunun ne olduğu anlatılırken, farklılıkların toplum için bir zenginlik olduğu mesajı verildi. Özel gereksinimli bireylerle sağlıklı iletişim kurmanın önemi vurgulanarak, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlandı.

RENKLİ ÇORAPLARLA FARKINDALIK

Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle desteklenen programda öğrenciler, çeşitli farkındalık oyunları oynadı. Down sendromuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen renkli çorap etkinliği ise programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN EMPATİ ETKİNLİĞİ

Program kapsamında ayrıca öğrencilerin görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları daha iyi anlayabilmesi için özel bir empati etkinliği düzenlendi. Gözleri kapalı şekilde gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler, farklı duyularını kullanarak hareket etmeyi deneyimledi.