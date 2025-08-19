Kilis’te basın camiasının saygın isimlerinden, uzun yıllardır yaptığı haberler ve yorumlarla kamuoyunun takdirini kazanan Kutlu Parti Kilis İl Başkanı Nezir Çağlar, hayatını Zehra Demir ile birleştirdi. Çağlar, yeni bir başlangıç için Nikah masasına oturarak evlilik için “evet” dedi.

KİLİS (İGFA) - Nikah töreni, Kilis İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Sade ama anlamlı atmosferiyle dikkat çeken törende, çiftin nikah akdi Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından gerçekleştirildi. Müftü Bozkurt, nikah duası öncesinde evliliğin manevî değerine dair kısa bir konuşma yaparak evliliğin sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve merhamet ilişkisi olduğunu söyleyerek Hadis-i Şerif ile taçlandırdı.

''Dostlar Şahitlik Etti''

Nezir Çağlar ve Zehra Demir çiftinin bu özel gününe yakın dostları ve sevenleri de eşlik etti. Nikahın şahitliklerini ise bölgenin tanınmış isimlerinden Yasin Topaloğlu, Abdullah Alpdağ, Zeynel Abidin Gökçe ve Hasan Karababa üstlendi. Şahitler, törende yaptıkları kısa konuşmalarla genç çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek, bu anlamlı ana ortak oldular.

''Basın Camiası Oradaydı''

Kilis’teki gazetecilik mesleğinin duayenlerinden biri olarak bilinen Nezir Çağlar’ın bu mutlu gününde meslektaşları da onu yalnız bırakmadı. Törene katılan gazeteci meslektaşları, hem mutluluklarını paylaştı hem de uzun yıllar basın mücadelesi veren Çağlar’a yeni hayatında başarılar ve mutluluklar diledi.

Tören sonrası davetlilere teşekkür eden Nezir Çağlar, “Hayatımın bu yeni dönemine adım atarken yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu sevdiklerimle paylaşmak benim için çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı.

''Sevenlerinden Tebrik Mesajları Yağdı''

Nikah töreninin ardından telgraf ve sosyal medya üzerinden de çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı. Gazetecilik camiasından, siyasi partilerden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından gelen iyi dilek mesajları, çiftin mutluluğunu daha da anlamlı kıldı.