Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirdiği sulama projeleriyle çiftçilere nefes aldırıyor.MALATYA (İGFA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Kuluncak ve Arguvan ilçelerinde sulama tesisi yenileme projeleri başarıyla tamamlandı.

Kuluncak ilçesi Sultanlı Mahallesi Tosunbükü mevkiinde 2.500 metre uzunluğunda açık sulama kanalı inşa edilerek 1.000 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu. Arguvan ilçesi Kuruttaş Mahallesi’nde ise 1.700 metre açık kanal ve 2.500 metre kapalı kanal yapılarak toplamda 700 dekar arazi sulamaya açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltırken ürün çeşitliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda genç nüfusun tarıma olan ilgisini canlı tutarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanıyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde Malatya’nın tarımsal potansiyeli daha güçlü bir zemine kavuşurken, kırsal alanlarda sürdürülebilir üretim için önemli adımlar atılmış oldu.