Amerika'da tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen İdris Kırğın, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kırğın'ın cenazesinin memleketine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

abdpost.com / ABD (İGFA) - New York'ta yaşayan Türk genci İdris Kırğın trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Kırğın tırındaki bir arızayı kontrol etmek için aracından indiği sırada, yanında bulunan arkadaşının yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

27 yaşında hayatını kaybeden Kırğın'ın ölüm haberi hem ailesinde hem de ABD'deki Türk toplumu içinde derin üzüntü yarattı.

Vefat haberinin ardından Kırğın'ın ağabeyi ve yengesinin New York'a geldiği öğrenildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Şanlıurfa'ya gönderileceği ve burada defnedileceği bildirildi.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KASIM GÜLPINAR HAREKETE GEÇTİ

Bu arada aile, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan cenazenin getirilmesi için yardım talep etti ve Gülpınar'ın da gerekli işlemler için harekete geçtiği öğrenildi.

Ailesi, dostları ve yakınları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İdris Kırğın'ı 'hayat dolu, yardımsever ve sevilen bir genç' olarak tanımladı.