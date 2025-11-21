Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan atölyede 'Dokuma Atölyesi' etkinliğine katıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Kamile Serbest tarafından yürütülen Türk El Sanatları dersi kapsamında düzenlenen ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Fatma Turgut'un gerçekleştirdiği atölye etkinliğinde, Türk kültüründe dokumacılık geleneğinin önemi, geleneksel motiflerin anlamları ve kullanım alanları hakkında bilgiler verildi.

Ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, öğrenciler kendilerine anahtarlık dokudu. Geleneğin güncellenebilirliği üzerine yapılan çalışmalar, dokuma ürünlerin gündelik yaşamda ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilirliği ve geleneğin sürdürülebilirliği hakkında öğrenciler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.