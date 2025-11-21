Gebze'de iş dünyasıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Kentin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Kocaeli'nin gücü, ortak akılla büyüyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muallimköy'de gerçekleşen buluşmaya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk de katıldı. Samimi ortamda sıcak sohbet eşliğinde geçen birliktelikte, kentin geleceğine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

İş insanlarının görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, Gebze'nin üretim gücünün Kocaeli'nin dinamizmine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, 'Biz bu şehri, milletimizle ve şehrimizin bütün paydaşlarıyla birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Kocaeli'nin gücü, ortak akılla büyüyor. Üretenin, çalışanın, yatırımcının, esnafın ve vatandaşın sesine kulak verdiğimiz her buluşma, bu kente atacağımız doğru adımların temelini oluşturuyor. Bizim derdimiz hizmeti en doğru şekilde üretmek ve bunu da hep birlikte başarmaktır' ifadelerini kullandı.