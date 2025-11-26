Nevşehir Belediyesi tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ersin Tunç Halk Müziği Konseri' düzenlendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen öğretmenler günü özel konser programında Solist Ersin Tunç, birbirinden güzel türkülerini öğretmenler için seslendirdi. Program öncesi salona gelen öğretmenlere karanfil hediye edilirken misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı. Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı konser öncesi Nevşehir Belediyesi kursiyerlerinden Saime Candan ve Özlem Adaklı, Azeri reks dansı performansı sergilediler.

Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türkülerden oluşan geniş repertuarıyla öğretmenlere müzik dolu bir gece yaşatan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri ve solist Ersin Tunç, etkinlik için özel olarak hazırlanan programda hem duygusal hem de coşkulu ezgiler seslendirdiler.

Öğretmenlerin emeklerini, fedakârlıklarını ve toplumdaki yerlerini müziğin gücüyle selamlayan konser, katılımcılara anlamlı bir kültür sanat atmosferi sundu.