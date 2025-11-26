Kayseri Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği rekor park ve bahçe çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belsin Bölgesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 9000 metrekarelik büyük bir alanda park yapım çalışması gerçekleşiyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarına göre ilçeye değer katan parkların sayılarını artırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: '30 Ağustos Mahallemizde yeni yaptığımız parkla ilgili çalışmaları inceliyoruz. 9000 metrekarelik büyük bir alanda, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak yürüyüş yolu, çocuklarımızın oynayabilecekleri oyun alanları, kamelyalar derken burası önümüzdeki yaz cıvıl cıvıl bir hale gelecek. Aynı zamanda yeni yapılan iki farklı sitemiz var; bu sitelerimizin de ihtiyacını karşılayacak parkları yapacağız. Melikgazi'miz her geçen gün güzelleşiyor. 6 yıl içerisinde 300'e yakın sayıda park yapmıştık. Yeni park ihtiyaçlarını da gözeterek ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.'

Başkan Palancıoğlu, günden güne güzelleşen Melikgazi'yi daha da güzelleştirecek olan çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.