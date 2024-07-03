Nevşehir’de eski Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve 1930’lu yıllardan itibaren uzun yıllar ilkokul olarak hizmet veren tarihi bina ve avlusunda bulunan 19. Yüzyıl’dan kalma Çan Kulesi, Nevşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ilk döneminde Nevşehir Kalesi altında bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ile birlikte Meryem Ana Kilisesi’ni turizme kazandıran Nevşehir Belediyesi, şehir merkezindeki turizm hareketliliği arttırmak için atılımlarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde, Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstermeye başladıkları Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’nin ardından eski Damat İbrahim Paşa İlkokulu binası ve avlusunda bulunan Çan Kulesi’nin de restorasyonunun yapılması için çalışmalara başladı.

Eski Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve 1930’lu yıllardan itibaren 1990’lı yılların sonuna kadar okul olarak hizmet veren Damat İbrahim Paşa İlkokulu binası ve avlusunda bulunan 19. Yüzyıl’dan kalma 4 katlı çan kulesi restore edilerek bölge ve Türk turizmine kazandırılacak.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaşayan Rumlardan günümüze kalan ender yapılardan biri olan tarihi Çan Kulesi ve beraberinde Damat İbrahim Paşa İlkokulu binasında gerçekleştirilecek restorasyonu öncesinde proje çalışmalarında doğru yöntem ve yaklaşımlar belirlemek için, bölgede daha önce yaşayan vatandaşların da desteğini bekliyor.

Yetkililer, Damat İbrahim Paşa İlkokulu’nun eski ve Cumhuriyet Mahallesi eski sakinlerinin Çan Kulesi ve Damat İbrahim Paşa İlkokulu binası ile ilgili ellerinde bulunan fotoğraf, video, belge, bilgi ve arşiv niteliğindeki benzeri envanterleri Tarık Kesekçi Parkı (Gülbahçe) yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne şahsen gelerek veya [email protected] adresine mail atarak kendileri ile paylaşmalarını istedi.

Konu hakkında detaylı bilgi alarak arşiv niteliğindeki belgelerini Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşmak isteyenler müdürlüğün 0384 2138605 nolu telefonu arayabilir.