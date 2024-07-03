Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş. yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkânların sunulduğu Erciyes’te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını yeni sezonunda çocukların hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı ücretsiz bisiklet ve aktivite parkı ile çocuklara yaz boyu eğlenme fırsatı sunuyor.

Yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkânların sunulduğu Erciyes, her yıl yüzlerce amatör ve profesyonel bisikletçiyi de ağırlıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor. Erciyes’te, 1 Temmuz itibariyle başlayan ve 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan bisiklet eğitim alanı 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul ediyor.

Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.