KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgularken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'da Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleşen Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, kulüp yönetimi ve taraftarlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan olağanüstü genel kurulda Başkan Büyükkılıç, divana başkanlık yaptı.

Genel kurulda güven tazeleyen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'ı tebrik eden Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, 'Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'na; MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın, kulüp yönetimi ve kıymetli taraftarlarımızla birlikte katıldık. Yapılan değerlendirmelerin ve alınan kararların Kayserispor'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Nurettin Açıkalın'ı tebrik ediyorum' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, 'Kayserispor bu şehrin ortak sevdası, birlik ruhu ve en güçlü markalarından biri. İnşallah hep birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı bir Kayserispor için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Açıkalın'ın güven tazelediğini ifade ederek, Kayserispor'un arzulanan sportif başarıya ulaşmasına kısa bir zaman kaldığını belirtti ve kulübün şeffaf şekilde yönetildiğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç'ın Kayserispor için yol gösterici olduğunu ve elini taşın altına koyduğunu dile getiren Ersoy, 'İddia ediyorum, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en dürüst belediyesidir, bununla da gurur duyuyorum şahsen. Yasal çerçeveler doğrultusunda elinden ne geliyorsa Kayserispor için elini değil, gövdesini taşın altına koymasını da biliyor. Bir hakkı teslim etmek için bunu anlatıyorum, kendisini de alkış rica ediyorum' diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de bir devlet adamı olarak her zaman Kayserispor'un yanında yer aldığını belirterek, Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, olağanüstü genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.