Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne kurulan iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde binlerce kişiyi ağırladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftar yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirli vatandaşların Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde iftar yapabilmelerine imkan sağlayan iftar sofrası Nevşehir Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile oluşturuluyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı katkılarından dolayı Özaltın ailesine teşekkür ederek plaket takdim ederek Allah hayrınızı kabul etsin diye konuştu. 'Gönüller Bir Soframız Bir' sloganıyla oluşturulan Gönül Sofrasına Nevşehirli genç, yaşlı, çocuk, çalışan, emekli vatandaşlar katıldı. Mercimek çorbası, pilav, Et Kavurma, salata ve tatlı ile süslenen iftar sofrasının birinci gününde, binlerce vatandaş, akşam ezanının okunması ile ilk iftarı yapmanın heyecanını yaşadı.

Nevşehir Belediyesi ekiplerinin de hazır olduğu ilk iftar sofrasında Nevşehir İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen bir İmam-Hatip tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Ramazan ayı sürecinde Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde oluşturulan iftar sofrasına her gün binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Gönül Sofrası kapsamında yüzlerce haneye şehrin birlik ve dayanışma ruhunu uygun iftar öncesi yemek ikramı yapıldı. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların büyük takdirini kazanan uygulama Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında İftar saatinden hemen önce yolda olan veya iftara yetişemeyen vatandaşlar da unutulmadı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılarak destek verdiği etkinlik kapsamında Nevşehir merkez ziraat bankası, jandarma önü, sanayi kavşağı ve Osmanlı caddesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında tahinli simit dağıtımı yapılarak, oruçlarını açmakta zorlanan vatandaşlara ikramlar yapıldı.

İftar sofralarından konserlere, çocuk etkinliklerinden kültürel ve sosyal programlara kadar geniş kapsamlı organizasyonların yer alacağı ve manevi iklimin yaşandığı Nevşehir'de Ramazan etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 29 günde 29 etkinlik sloganıyla Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde her yaştan insanın katıldığı programların ilki bugün yoğun katılımla düzenlendi. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çocuk etkinliklerinin düzenlendiği ilk günde iftar yemeği ikramı sonrası Hacivat Karagöz gösterisi ve Semazen gösterisi programları yapıldı. Ramazan'ın manevi atmosferinin hep birlikte yaşandığı Nevşehir'de Ramazan etkinliklerinde ADİLE filmi sinemaseverden yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyonlarla Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu Nevşehir'de yaşatılmaya devam edecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Ramazan Hatırası köşesi oluşturuldu. Kadın Çalışma Merkezi eğitmenlerimiz tarafından çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenirken hatıra köşesinde çocuklar ve vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.