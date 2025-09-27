Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kabak Çekirdeği Festivali kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Huajin Dans ve Drama Topluluğu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Etkinlik çerçevesinde Çin Kültürü’nün gizemli esintileri Nevşehirli sanatseverlerle buluştu.NEVŞEHİR (İGFA) - Gerçekleşen etkinlik kapsamında pek çok sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Nevşehir Belediyesi’nin Çin Kültürünü izleyicilere tanıtan dans gösterisi sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

Gösteri sonunda Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Dans Topluluğu ekibine Kayaşehir figürlü plaket hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi olarak şehrin sosyal yelpazesiyle doğru orantılı sanata ve kültüre her zaman destek vereceklerini söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’de Sosyal Belediyecilik şiarıyla etkinliklerin süreceğini kaydetti.