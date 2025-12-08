Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak ve spora özendirmek amacıyla ilki düzenlenen 'Her Adım Bir İz- Değirmen Boğazı Halk Koşusu' etkinliği gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' etkinliği gerçekleştirildi.

Yağışlı havaya rağmen ilgi gören koşuda vatandaşlar Değirmen Boğazı'nın eşsiz güzellikleri arasında koştular. Her ayın ilk Pazar günü geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Halk Koşusunda vatandaşlar sağlıklı yaşama teşvik edildi. Koşunun ardından zumba etkinliğine katılan vatandaşlar günün enerjisini artıran ritimlerle keyifli bir gün geçirdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Etkinlikle ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, 'Bu etkinliğimizle halkımızın spor alışkanlığı kazanmasını sağlayıp sürdürülebilir spor alışkanlıklarına teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılım sağlayan, bizlerle doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her ayın ilk Pazar günü gerçekleştireceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle inanıyorum ki şehrimizde spor alışkanlığını artıracağız.' ifadelerini kullandı.