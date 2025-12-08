KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, kentteki sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan 1, 5 ve 10 yıllık 'Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Sorunları Çözme Planları' görüşüldü. Sokakta rastgele yapılan besleme faaliyetlerinin düzenlenmesi gerektiği vurgulanırken, sahiplendirme süreçlerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile uyumlu şekilde kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

'Ara Hayvan Toplama İstasyonları' projesi toplantının gündem başlıklarından biri olurken, tamamlanan ve yapımı süren Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projeleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Kurum temsilcileri, gündem maddelerine yönelik görüş ve önerilerini paylaşırken, komisyonca gündeme getirilen diğer konular da değerlendirilerek karar süreçlerine dahil edildi.