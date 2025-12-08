İstanbul Maltepe'nin engelleri aşan çocukları, Anadolu Efes - Petkim Spor maçını velileriyle birlikte izledi. Anadolu Efes'in 96-92 kaybettiği maçı izleyen çocuklar, maç sonrası oyuncularla fotoğraf çektirdi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün destekleriyle yine belediyeye bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, basketbol maçı izleyerek keyifli bir gün geçirdi.
Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan oyunu tribünlerden izleyen çocuklar tuttukları takımı destekledi. Velileriyle birlikte maçı izleyen ve oldukça keyifli olduğu gözlenen ve Anadolu Efes'in 96-92 kaybettiği maçı izleyen çocuklar, maç sonrası oyuncularla fotoğraf çektirdi.