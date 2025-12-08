Bunlar da ilginizi çekebilir

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan oyunu tribünlerden izleyen çocuklar tuttukları takımı destekledi. Velileriyle birlikte maçı izleyen ve oldukça keyifli olduğu gözlenen ve Anadolu Efes'in 96-92 kaybettiği maçı izleyen çocuklar, maç sonrası oyuncularla fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün destekleriyle yine belediyeye bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, basketbol maçı izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

