Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, itfaiye personelini kabul ettiNEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 25 Eylül - 1 Ekim Dünya İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle Nevşehir İtfaiye Müdürü Fatih Kürk ve beraberindeki itfaiye personelini makamında kabul etti.

Ziyarette Başkan Arı, yangın, doğal afet ve her türlü acil durumda büyük bir özveriyle görev yapan ve hayatlarını hiçe sayan itfaiyecilerin toplum için hayati bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Bir can kurtarmak, insan hayatını kurtarmak, canlıları yaşatmak ve güvenliği en iyi koşullarda sağlamak için fedakârca çalışan tüm itfaiyecilere teşekkür eden Başkan Arı, bütün personelin haftalarını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Makam ziyareti kapsamında itfaiye, itfaiyecilik ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Nevşehir İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, yangının oluşumu, sebepleri ve zararları, yangın esnasında doğru hareket tarzı ile yangın tedbirleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya bilgiler vererek teşekkür etti.